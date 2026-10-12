Η Λυών φέρεται να επιχείρησε να κρατήσει τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο ρόστερ της με κανονική μεταγραφή, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν αποδέχθηκε την πρόταση που κατατέθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Sport.fr, η γαλλική ομάδα, στην οποία ο Ουκρανός επιθετικός είχε αγωνιστεί ως δανεικός από τον Ιανουάριο, προσέφερε ένα ποσό που υπολογίζεται σε λιγότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να καταφέρει να πείσει τους «ερυθρόλευκους» να συναινέσουν στην παραχώρησή του.

Έτσι, ο 30χρονος φορ παρέμεινε στον Πειραιά, παρότι το καλοκαίρι υπήρχε αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του. Η παραμονή του αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία για τον Ολυμπιακό, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει αυξήσει τις ανάγκες της ομάδας στην επιθετική γραμμή.

Μέχρι στιγμής, ο Γιάρεμτσουκ έχει καταγράψει πέντε συμμετοχές και ένα γκολ με τη φανέλα των Πειραιωτών, ενώ βρέθηκε και στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0.

Η επιλογή να διατηρηθεί στο ρόστερ ενδέχεται να αποδειχθεί σημαντική για τη συνέχεια της σεζόν, καθώς ο Ουκρανός καλείται να προσφέρει λύσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα χρειάζεται επιπλέον επιλογές στην κορυφή της επίθεσης.