Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι γαλλικές αρχές ενόψει της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (15/10, 22:00), για το Europa League, καθώς το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί «πολύ υψηλού κινδύνου».

Όπως δήλωσε στο RMC Sport ο Ρονάν Ντελκρουά, επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH), η αναμέτρηση απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων λόγω της αναμενόμενης παρουσίας φιλάθλων του Ολυμπιακού στη γαλλική πόλη.

Ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας ξεκινά αρκετές εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Περίπου έναν μήνα νωρίτερα πραγματοποιείται συνάντηση της τοπικής αστυνομίας με τον αρμόδιο νομάρχη, προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνθήκες και να καθοριστούν οι βασικοί άξονες της επιχείρησης. Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα ακολουθεί νέα σύσκεψη, κατά την οποία οριστικοποιείται ο σχεδιασμός.

Στο επίκεντρο και οι σχέσεις των οπαδών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις σχέσεις μεταξύ των οπαδών ελληνικών ομάδων, καθώς και στους δεσμούς που συνδέουν τους φιλάθλους της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ.

Η συγκεκριμένη παράμετρος συνυπολογίζεται από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων, ενόψει της άφιξης των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.