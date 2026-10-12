Ο Αρντά Τουράν βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Τουρκία, καθώς το όνομά του συνδέεται με την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ για το Champions League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο προπονητής της ουκρανικής ομάδας ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη μετά τη νίκη με 3-0 επί της Βέρες, με την επίσκεψή του να συνδέεται με το ενδιαφέρον της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την περίπτωσή του.

Όπως αναφέρει η «Sabah», ο Τουράν φέρεται να ξεκαθάρισε στους ανθρώπους της ομοσπονδίας ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη Σαχτάρ στη μέση της σεζόν. «Ο σύλλογός μου δεν θέλει να φύγω, αλλά κι εγώ δεν θα τον εγκαταλείψω στη μέση της διαδρομής, ενώ υπάρχει πόλεμος», φέρεται να τους είπε.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τουρκική πλευρά εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο να αναλάβει ο 38χρονος τεχνικός παράλληλα και την εθνική ομάδα, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά του στη Σαχτάρ.

Την ίδια στιγμή, η ομοσπονδία φέρεται να εξετάζει και άλλες επιλογές για τον πάγκο της εθνικής Τουρκίας, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Για τη Σαχτάρ, πάντως, το άμεσο αγωνιστικό ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ την Τετάρτη (14/10, 22:00), με τις πληροφορίες για το μέλλον του προπονητή να παραμένουν στο προσκήνιο ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.