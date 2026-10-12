Ο Κωνσταντής Τζολάκης φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων αγγλικών συλλόγων, έπειτα από τις εμφανίσεις του με τη Χαλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun», η Λίβερπουλ εξετάζει την περίπτωσή του και ενδέχεται να επιδιώξει διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του, με το ποσό που αναφέρεται να αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ίδιο μεταγραφικό κάδρο βρίσκεται και η Τότεναμ, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, παρακολουθεί την πορεία του Έλληνα τερματοφύλακα. Η Χαλ, πάντως, δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρησή του πριν από τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο 23χρονος γκολκίπερ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, με τις εμφανίσεις του να ενισχύουν το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του. Προς το παρόν, προτεραιότητά του παραμένει η αγωνιστική του παρουσία με τη Χαλ και η προσπάθεια της ομάδας να πετύχει τους στόχους της.

Η προοπτική μιας μεταγραφής σε σύλλογο υψηλότερων απαιτήσεων παραμένει ανοιχτή ως ενδεχόμενο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία. Παράλληλα, δημοσιεύματα συνδέουν και την Παρί με την περίπτωσή του, στοιχείο που δείχνει το ενδιαφέρον που φέρεται να έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν το ενδιαφέρον των μεγάλων συλλόγων θα μετατραπεί σε επίσημες κινήσεις, με τη Χαλ να καλείται να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί την περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που έχει προσελκύσει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του.