Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνεχίζει να δείχνει τον θαυμασμό του για τον Νίκολα Γιόκιτς, με μια ανάρτηση στο Instagram που συνδύασε χιούμορ και την επιθυμία του να δει τον Σέρβο σούπερ σταρ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα story με αισθητική Playmobil, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Γιόκιτς».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιαννακόπουλος αναφέρεται στον αστέρα των Ντένβερ Νάγκετς. Σε καλοκαιρινή συνέντευξή του στο Euroinsiders είχε χαρακτηρίσει τον Γιόκιτς κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είχε κάνει κίνηση για να διερευνήσει το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Στη συνέχεια, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ανάρτησε και βίντεο με μια εντυπωσιακή no-look ασίστ του Σέρβου, ανανεώνοντας με τον δικό του τρόπο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομα του «Joker» και το ενδεχόμενο που εξακολουθεί να αποτελεί προσωπικό του όνειρο.