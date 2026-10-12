Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Φάληρο έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις στις πρώτες αγωνιστικές, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την εικόνα που είχε χτίσει. Η ήττα με 1-0 έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του και έφερε στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν την αγωνιστική του λειτουργία, την αντίδρασή του στην πίεση και την αποτελεσματικότητά του στις κρίσιμες στιγμές.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναγνώρισε μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι η ομάδα του δεν απέδωσε στο επίπεδο που μπορούσε, παραδεχόμενος πως ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και άξιζε τη νίκη. Η τοποθέτησή του αποτύπωσε την εικόνα ενός ντέρμπι στο οποίο οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν.

Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η αδυναμία του Παναθηναϊκού να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Σάλιακα. Παρά τον περισσότερο χρόνο με παίκτη παραπάνω, δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση, με τις επιθετικές του προσπάθειες να μην αποδίδουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί τη δουλειά που έχει προηγηθεί ούτε τη βαθμολογική θέση που είχε κατακτήσει η ομάδα πριν από το ντέρμπι. Η σεζόν βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η συγκεκριμένη ήττα μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για διορθωτικές κινήσεις, αρκεί να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα από όσα δεν λειτούργησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο ο Νίστρουπ και οι ποδοσφαιριστές του μπορούν να μετατρέψουν τον προβληματισμό σε αγωνιστική βελτίωση. Για τον Παναθηναϊκό, το ζητούμενο δεν είναι να διαγράψει την έως τώρα πορεία του, αλλά να αντιδράσει με συνέπεια και να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μεγάλων αγώνων.