Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media βρέθηκε η μετάφραση των δηλώσεων του Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής των «Πρασίνων» αναγνώρισε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν απέδωσε σύμφωνα με τις δυνατότητές της και πως, βάσει της εικόνας του αγώνα, άξιζε να ηττηθεί. Ωστόσο, η ελληνική απόδοση των δηλώσεών του παρουσίασε διαφορετικό νόημα.

Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ.ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ #OLYMPIACOSFC #PAOFC #olypao https://t.co/B9bNkkhnus — X_Red_heart (@x_red_heart_) October 11, 2026

Η απόκλιση ανάμεσα στα λεγόμενα του Δανού τεχνικού και σε όσα ακούστηκαν στα ελληνικά έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι είπε ο Νίστρουπ

«Νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11 όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες στα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ».

Τι μεταφέρθηκε στα ελληνικά

Στην ελληνική απόδοση, ο Νίστρουπ εμφανίστηκε να υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, ότι παρουσίασε τα στοιχεία που επιθυμούσε στο παιχνίδι του και ότι δεν άξιζε να ηττηθεί.