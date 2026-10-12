Μέσω βιντεοκλήσης, λίγη ώρα μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχάρη θερμά τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, στέλνοντας μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» απευθύνθηκε στους παίκτες μέσω του αρχηγού της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Τα λόγια του προκάλεσαν μεγάλο ενθουσιασμό στα αποδυτήρια, με τον Ρέτσο να μεταφράζει στα αγγλικά το μήνυμα του προέδρου στους ξένους συμπαίκτες του.