Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδωσε στον Ολυμπιακό τη νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού με το γκολ που πέτυχε στο 34ο λεπτό και το πανηγύρισε βγάζοντας selfie με τους οπαδούς.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός επέστρεψε από την Εθνική Ελλάδας έτοιμος να κάνει τη διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» και την έκανε με… ασυνήθιστο, είναι η αλήθεια, τρόπο. Όχι με κάποια σημαντική επέμβαση στην άμυνα, αλλά βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Ρέτσος ήταν αυτός που έκανε το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 34ο λεπτό του ντέρμπι και μετά τη λήξη πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη τόσο με τους συμπαίκτες του όσο και με τους οπαδούς, με τους οποίους έβγαλε και μια selfie.