Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και τον πλησίασε στο -2, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μένει απολύτως ικανοποιημένος από την ομάδα του, τονίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να μείνουν πολύ σε αυτό το ματς.

Η νίκη αποτελούσε μονόδρομο για τους «ερυθρόλευκους» προκειμένου να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή και τα κατάφεραν, με τον Ισπανό προπονητή να ερωτάται για το πώς έζησε το πρώτο του ντέρμπι, στο οποίο μάλιστα νίκησε.

«Ευτυχώς έγιναν και τα δύο. Ζήσαμε το ντέρμπι και το κερδίσαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε για πολύ ακόμα σε αυτό. Υπάρχει μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και πρέπει να προετοιμαστούμε.

Είμαστε ικανοποιημένοι. Μέχρι το σημείο που μείναμε με 10 παίκτες δείξαμε μεγάλη συγκέντρωση. Αμυντικά δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να αλλάξει τέσσερις πάσες συνεχόμενα, ενώ και επιθετικά ήμασταν αρκετά καλοί. Σε αυτά τα ματς πρέπει να παίζεις με πάθος και θέληση αλλά επίσης πρέπει να δείχνεις ψυχραιμία και ηρεμία. Νομίζω ότι δείξαμε όλα αυτά στον κόσμο σήμερα. Σίγουρα υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε», ήταν τα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού.