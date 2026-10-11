Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα με το 1-0 από τον Ολυμπιακό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να τονίζει πως η ομάδα του δεν άξιζε κάτι καλύτερο με βάση την απόδοσή της.

Οι «πράσινοι» πήγαν στο Καραϊσκάκη έχοντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, στην 6η όμως γνώρισαν την πρώτη τους ήττα και το προβάδισμά τους από τους «ερυθρόλευκους», όπως και από την ΑΕΚ, μειώθηκε.

Όπως και να ‘χει, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην 1η θέση της βαθμολογίας και ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του στη Magenta TV αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι παραδέχθηκε πως ο αντίπαλος ήταν καλύτερος.

«Αξίζαμε να χάσουμε, νομίζω πως ήταν ένα κλειστό ματς και δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε και θα έπρεπε. Πρεσάραμε καλά τόσο 11 εναντίον 11 όσο και στο 11 εναντίον 10. Το μας κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Η κάθε ομάδα είχε από δύο φάσεις σε 90+ λεπτά και νομίζω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα», είπε αρχικά ο Δανός τεχνικός και συνέχισε.

«Δεν είμαι σίγουρος για το τι άλλαξε στο δεύτερο μέρος, θα έπρεπε να αποδώσουμε καλύτερα όχι μόνο στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μέρος. Ήταν ένα παιχνίδι με 2,5 φάσεις για κάθε ομάδα, χρειάζεται να αρπάξεις τις ευκαιρίες που θα έχεις, εκείνοι το έκαναν και εμείς δεν το κάναμε και για αυτό άξιζαν να νικήσουν. Ήταν ένα κλειστό ματς για 95 λεπτά».