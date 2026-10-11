Το γκολ του Ρέτσου έκανε τη διαφορά στο Καραϊσκάκη, με τον Ολυμπιακό των 10 παικτών, μετά την αποβολή του Σάλιακα, να σπάει το αήττητο του Παναθηναϊκού με το 1-0 και να τον πλησιάζει στο -2, βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα!

Με τον κόσμο τους να έχει δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και έγιναν για πρώτη φορά απειλητικοί στο 5′, όταν ο Καμαρά έκανε το λάθος και ο Φορτούνης συνεργάστηκε με τον Τσικίνιο, το τελείωμά του όμως από το ύψος του πέναλτι δεν ήταν καλό.

Όπως και να ‘χει, ήταν μια φάση που βοήθησε στο να ξεσηκωθούν κι άλλο οι οπαδοί, με τους «ερυθρόλευκους» να πατάνε καλύτερα και να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση στο πρώτο 15λεπτο, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους και δυσκολεύονταν να κρατήσουν μπάλα και να βγουν μπροστά.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη στο 17′ με τον Αντίνο που έφυγε γρήγορα στην κόντρα αλλά δεν είχε στήριγμα, για να συνεχιστεί το ντέρμπι με αρκετό πάθος και από τις δύο πλευρές και με τους «πράσινους» να έχουν την πρώτη τους φάση στο 29′, όταν ο Καλάμπρια έκανε το γύρισμα και ο Τεττέη πήγε για γκολ με τακουνάκι αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε.

Ήταν ένα διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, λίγα λεπτά μετά όμως ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ: Στο 34′ ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ, ο Τεττέη δεν κατάφερε να διώξει, ο Φρόιλερ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στον Ρέτσο που την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0, βάζοντας… φωτιά στις εξέδρες!

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Νίστρουπ έκανε δύο αλλαγές βγάζοντας Κυριακόπουλο και Καμαρά για να βάλει Σαλάχ-Εντίν και Κάνγκουα, οι «ερυθρόλευκοι» όμως ήταν και πάλι αυτοί που πατούσαν καλύτερα και στο 52′ κέρδισαν φάουλ σε καλή θέση, με τον Φορτούνη να εκτελεί και να στέλνει τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Δύο λεπτά μετά ο Έλληνας άσος εκτέλεσε κόρνερ και η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Φρόιλερ που αστόχησε με κεφαλιά, για να συνεχιστούν οι αλλαγές των «πράσινων» στο 62′, με τον Λιβάι Γκαρσία να αντικαθιστά τον Ταμπόρδα. Στο 64′ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με το σουτ του Σαλάχ-Εντίν που απέκτουσε ο Ορτέγκα και αμέσως μετά οι ισορροπίες άλλαξαν.

Στο 65′ ο Σάλιακας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Αντίνο και άφησε με 10 παίκτες τους γηπεδούχους, οι οποίοι πάντως έγιναν επικίνδυνοι στο 67′ με το σουτ του Τσικίνιο από το ύψος της περιοχής που έφυγε άουτ.

Ο Αλγκουαθίλ προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα βάζοντας τον Πέντερσεν συν τους Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ και έβγαλε Τσικίνιο, Φορτούνη και Μάριους, ενώ ο Νίστρουπ, από την άλλη πλευρά, συνέχισε τις κινήσεις του αντικαθιστώντας τον Αντίνο με τον Ντέσερς. Έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πιέσει και στο 76′ ο Ουναΐ έκανε ωραία προσπάθεια αλλά άστοχο σουτ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Ζέλσον πρόλαβε τον Κάνγκουα πριν σουτάρει.

Ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος ανασταλτικά από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες και στο 80′ είχε ευκαιρία με τον Ζέλσον στην αντεπίθεση για το δεύτερο γκολ με το οποίο θα κλείδωνε τη νίκη, ο Πορτογάλος όμως άργησε να εκτελέσει και τελικά κλείστηκε και η ευκαιρία χάθηκε. Δεν χάθηκε όμως η νίκη καθώς το 1-0 δεν άλλαξε στη συνέχεια, με τους «πράσινους» να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα και τους «ερυθρόλευκους» να πλησιάζουν στο -2 πλέον.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν (83′ Μπρούνο), Φρόιλερ, Πουέρτα (89′ Έσε), Τσικίνιο (69′ Πέντερσεν), Σίλβα, Φορτούνης (69′ Ζέλσον), Μάριους (69′ Γιάρεμτσουκ).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (46′ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά (46′ Κάνγκουα), Λούζα, Αντίνο (73′ Ντέσερς), Ουναΐ (83′ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα (62′ Λιβάι Γκαρσία), Τεττέη.