Παρουσία του Γιώργου Σαββίδη έγινε η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το ματς της Δευτέρας (12/10) με την Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πήγε στη διακοπή του πρωταθλήματος απέχοντας τρεις βαθμούς από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και θα επιστρέψει στη δράση υποδεχόμενος τη νεοφώτιστη Καλαμάτα, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο.

Ο Ιβάν Σαββίδης, άλλωστε, έχει τονίσει πολλές φορές στην ομάδα ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και πως δεν θα πρέπει να υποτιμά κανέναν αντίπαλο και μπορεί αυτή τη φορά να μην πήγε ο ίδιος στην προπόνηση, πήγε όμως ο ένας εκ των δύο γιων του.

Ο Γιώργος Σαββίδης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσηβρίας για να παρακολουθήσει από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ και είχε συνομιλία τόσο με στελέχη της ΠΑΕ όσο και με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ματς της Δευτέρας (12/10).

Ο Ιταλός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρρή, Παβλένκα και Άλι καθώς παραμένουν εκτος δράσης, βλέπει όμως με ικανοποίηση τους Γιαννούλη, Ελουστόντο, Κόστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά τους.