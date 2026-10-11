Ο Εβάν Φουρνιέ δεν είναι μόνο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού αλλά και οπαδός του, οπότε φρόντισε να πάρει θέση στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε εκφράσει τα συναισθήματά του για τους «ερυθρόλευκους» πριν καν υπογράψει σε αυτούς το καλοκαίρι του 2024. Μπορεί να ήταν στις ΗΠΑ, στο NBA, παρακολουθούσε όμως Euroleague και είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι οπαδός του Ολυμπιακού.

Δεν προκαλεί εντύπωση, επομένως, το γεγονός ότι αποφάσισε να πάει στο γήπεδο για να στηρίξει και την ποδοσφαιρική ομάδα στο ντέρμπι με τους «πράσινους», όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τους Πειραιώτες ώστε να πλησιάσουν στο -2 από την κορυφή.

Ο Φουρνιέ, φυσικά, αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού όταν έκανε την εμφάνισή του στο Καραϊσκάκη και ήταν φανερά ευδιάθετος από την πρώτη στιγμή.