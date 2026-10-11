Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Καραϊσκάκη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 1-0 μετά το γκολ του Ρέτσου στο 34′.

Έχοντας και τη συμπαράσταση των οπαδών τους που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλύτερα στο ματς, πιο δυνατά, πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαξαν τον τρόπο για να πάρουν και το προβάδισμα.

Αυτό, τελικά, το κατάφεραν στο 34ο λεπτό, όταν ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ, ο Τεττέη προσπάθησε να διώξει αλλά δεν τα κατάφερε και ο Φρόιλερ πήρε την κεφαλιά και βρήκε τον Ρέτσο, ο οποίος εκτέλεσε για το 1-0… βάζοντας φωτιά στις εξέδρες!