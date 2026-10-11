Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έβαλαν ερυθρόλευκες τις εξέδρες στο Καραϊσκάκη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ετοίμασαν κορεό με φάση από ντέρμπι του 2003 με πρωταγωνιστές τους Παρασκευά Άντζα και Σωτήρη Κυργιάκο.

Η Θύρα 7 είχε προαναγγείλει ένα εντυπωσιακό κορεό για το ντέρμπι αιωνίων και τις προηγούμενες μέρες είχε δώσει οδηγίες σε όσους είχαν εισιτήριο για το πώς θα πρέπει να είναι ντυμένοι. Σε ποιες θύρες θα έπρεπε να είναι όλα κόκκινα και σε ποιες όλα λευκά.

Αυτό που δεν είχαν πει οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού και το κρατούσαν για έκπληξη, ήταν η αναπαράσταση μιας χαρακτηριστικής φάσης από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Ριζούπολη το 2003.

Οι Παρασκευάς Άντζας και Σωτήρης Κυργιάκος ήταν οι πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο και η Θύρα 7 έκανε την αναπαράστασή στο κορεό για το φετινό ντέρμπι στο ερυθρόλευκο Καραϊσκάκη.