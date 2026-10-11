Αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα, καθώς ήταν μπροστά με 3-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Άρης νίκησε με 3-2 τον ουραγό Βόλο και μπήκε στην πρώτη 6άδα της βαθμολογίας.

Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 7ο λεπτό ο Κουαμέ με ωραία κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Πετρίς, έκανε το 1-0. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πήρε από νωρίς το προβάδισμα και νωρίς πέτυχε και δεύτερο γκολ, βάζοντας βάσεις νίκης.

Στο 23′ ο Γκαρέ εκτέλεσε φάουλ, ο Φαμπιάνο με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, η μπάλα κατέληξε ξανά στον Γκαρέ που έκανε τη σέντρα και ο Φαμπιάνο πήρε και πάλι την κεφαλιά και βρήκε δίχτυα αυτή τη φορά, γράφοντας το 2-0.

Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, στο 30′, οι «κίτρινοι» κέρδισαν πέναλτι μετά την ανατροπή του Γκαρέ από τον Κάργα και είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρουν ξανά, η εκτέλεση του Καντεβέρε όμως δεν ήταν καθόλου καλή και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε.

Δεν έγινε εκεί το 3-0, έγινε στη συνέχεια όμως και συγκεκριμένα στο 43΄, όταν ο Καντεβέρε εξιλεώθηκε καθώς μετά την υπέροχη μπαλιά του Ράτσιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας, απέφυγε τον Σιαμπάνη και σκόραρε προ κενής εστίας, κλειδώνοντας τη νίκη της ομάδας του.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους ελπίζοντας σε αλλαγή σκηνικού και στο 57′ ο Αγιάκουα μείωσε σε 3-1. Στο 66′ ο Κόμπα με μονοκόμματο σουτ προσπάθησε να μειώσει κι άλλο αλλά ο Βέλιος έκανε μεγάλη απόκρουση και στη οι γηπεδούχοι πήραν ξανά τον έλεγχο.

Ο Άρης είχε φάσεις στις οποίες πλησίασε στο 4ο γκολ, δεν το πέτυχε και στο 86′ ο Κάργας με κεφαλιά έκανε το 3-2 και μετέτρεψε σε… θρίλερ τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Θρίλερ που είχε happy end όμως για τους γηπεδούχους καθώς η νίκη δεν χάθηκε.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα (68′ Γένσεν), Ράτσιτς, Γκαρέ (80′ Φαντιγκά), Μπρούμα (68′ Μπουσαΐντ), Κουαμέ (92′ Γαλανόπουλος), Καντεβέρε (80′ Μιρ).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κατσικάς, Κάργας, Αγιάκουα, Λυκουρίνος, Μπούρνιτς (61′ Μπαρέ), Γρόσδης (46′ Καμπελά), Γκονσάλες, Κόμπα, Λάμπρου (46′ Κρέσπι), Φουρτάδο.