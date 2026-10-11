Με γκολ των Χάαλαντ, Ντοκού και Σερκί η Μάντσεστερ Σίτι πήρε επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Λίβερπουλ, οι οπαδοί της οποίας την είχαν υποδεχθεί με… στολές φυλακισμένων και συνθήματα για «κλέφτες».

Με την Premier League να ανακοινώνει ότι οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι για 114 οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-18, οι οπαδοί των «κόκκινων» περίμεναν πώς και πώς το παιχνίδι, αφετέρου για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την ομάδα του Μάντσεστερ, αφετέρου για να πανηγυρίσουν μια μεγάλη νίκη. Το πρώτο το έκαναν, το δεύτερο όμως δεν έγινε…

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε μεγάλες φάσεις παρά μόνο δύναμη και πάθος, στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 62′ τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς ο Γκράβενμπερχ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας με 10 παίκτες τους γηπεδούχους. Γεγονός που οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να εκμεταλλευθούν.

Στο 65′ ο Χάαλαντ εκτέλεσε εντός περιοχής για το 0-1 και αμέσως μετά, στο 68′, ο Ντοκού με ωραίο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και στο 78′ ο Σερκί πήρε την κάθετη του Γκβάρντιολ και τα έκανε όλα σωστά γράφοντας το 0-3!

Έτσι, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 6/6 και είναι στην 1η θέση και στο +3 από την Άρσεναλ, ενώ η Λίβερπουλ είναι στην 9η, στο -9 από την κορυφή.