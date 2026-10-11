Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της φετινής Stoiximan Super League έφτασε, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη.

Οι φιλοξενούμενοι «πράσινοι» βρίσκονται στην 1η θέση της βαθμολογίας έχοντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και θέλουν το θετικό αποτέλεσμα που θα τονώσει κι άλλο την αυτοπεποίθησή τους ενόψει της συνέχειας.

Οι γηπεδούχοι «ερυθρόλευκοι», από την άλλη πλευρά, είναι στο -5 από την κορυφή και δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πλην της νίκης, για να μειώσουν τη διαφορά και να πάρουν τα πάνω τους ψυχολογικά, κόβοντας παράλληλα την φόρα του αιωνίου αντιπάλου τους.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Σίλβα, Φορτούνης, Μάριους.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λουζά, Αντίνο, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Τεττέη.