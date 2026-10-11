Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, σκοτώθηκε στα 34 του χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στα Χανιά.

Ο Μιχαηλίδης, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, οδηγούσε μηχανή, η οποία βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ο Μιχαηλίδης δεν είχε τις αισθήσεις του και τελικά στο Νοσκομείο Χανίων διαπιστώθηκε ο θάνατός του, με τον Πλατανιά να τον αποχαιρετά με ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε τα εξής…

«Η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό και πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γιώργος φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024 και στο πρώτο μισό της περιόδου 2024–2025, αποτελώντας μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας.

Η είδηση της απώλειάς του μας συγκλονίζει. Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».