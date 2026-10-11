Με γκολ των Πόμπο και Αμπάντα η Κηφισιά πήρε σημαντική νίκη με το 2-0 επί του Παναιτωλικού, ο οποίος μετράει πλέον τρεις συνεχόμενες ήττες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πάρουν από νωρίς τον έλεγχο και ήταν αυτοί που προσπαθούσαν περισσότερο για να κάνουν κάτι καλό επιθετικά, με τους φιλοξενούμενους, στον αντίποδα, να έχουν παθητικό ρόλο.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε, τελικά, να ανοίξει το σκορ στο 20′, όταν ο Σαγκάλ με ωραία πάσα βρήκε τον Πόμπο και αυτός με δυνατό διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Αγρινιώτες καλούνταν, πλέον, να αντιδράσουν, να βγουν μπροστά και να πιέσουν για την ισοφάριση, στο πρώτο ημίχρονο όμως είχαν μόνο μία καλή φάση, στο 40′, με τον Οπόκου που έκανε ωραία ατομική ενέργεια αλλά άστοχο τελείωμα και η ευκαιρία χάθηκε.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έπρεπε να ανεβάσει την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν το έκανε και δεν έπειθε ότι θα μπορούσε να φτάσει στην ισοφάριση, αν και απείλησε στο 67′ με τον Τζενεπό που τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Ο Παναιτωλικός προσπαθούσε να βρει τον τρόπο για να ισοφαρίσει αλλά δεν τον έβρισκε και τελικά στο 96′ η Κηφισιά κλείδωσε τη νίκη με το 2-0 από τον Αμπάντα που έκλεψε τη μπάλα στον χώρο του κέντρου, προχώρησε, πάτησε στην περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (81′ Κυριόπουλος), Μπένι (46′ Αντόνισε), Θεοδωρίδης (65′ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (90’+2′ Ο. Σόουζα), Αμπάντα, Βαν Άιμα, Σαγκάλ (65′ Ζ. Σόουζα), Ζολιμπουά, Μάνσο.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (85′ Μεχία), Μανρίκε, Γκράναθ, Θυμιάνης, Νακάμπα (71′ Αλεξιτς), Εστέμπαν, Μπάσι (57′ Μπρέγκου), Σουμά (57′ Τζενεπό), Οπόκου, Μπάτζι (85′ Σμυρλής).