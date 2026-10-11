Ο Ηρακλής επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στο Καυτανζόγλειο καθώς νίκησε με 2-0 τον Λεβαδειακό, ο οποίος δεν έχει σκοράρει ακόμη στο πρωτάθλημα και έχει μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν τις πρώτες τελικές προσπάθειες, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να κάνουν για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία τους στο 10′, όταν ο Σόρια έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Μάρκες έπιασε το σουτ και έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι προσπάθησε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων στη συνέχεια, αυτή του Ηλία Χαραλάμπους λίγο έλειψε να πάρει το προβάδισμα στο 21′ με τον Ούρσι αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ μετά το πλασέ με το αριστερό και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ.

Ο «γηραιός» πλησίασε σε αυτό στο 44′ με τον Βούρο που πήρε τη μπάλα πίσω από το κέντρο, βρήκε χώρο, προχώρησε αλλά ήταν άστοχος, με τον Λεβαδειακό να μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και να πιέζει στα πρώτα λεπτά, απειλώντας με τους Βρακά, Οζέγκοβιτς και Εμμανουηλίδη.

Ο Ηρακλής ανέβηκε στα επόμενα λεπτά, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 68′ κατάφερε να πάρει και το προβάδισμα, καθώς η μπάλα στρώθηκε στον Νιζέ μετά το γύρισμα του Σαντέ Σίλβα και με ωραίο σουτ, με το αριστερό, την έστειλε στο «παραθυράκι», με τον Ελιάσι να μην καταφέρνει να αντιδράσει.

Το 1-0 ήταν γεγονός και τέσσερα λεπτά μετά, στο 72′, ήρθε και το 2-0 από την κεφαλιά του Κράινζ μετά την ωραία σέντρα του Σόρια. Οι Βοιωτοί, όσο κι αν το ήθελαν, δεν μπορούσαν πλέον να αντιδράσουν και ο «γηραιός» πήρε τη νίκη και βελτίωσε τη θέση του στη βαθμολογία.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (78′ Τσάκλα), Νανού, Ραντόγια, Σουρλής (63′ Κράινζ), Νιζέ (89′ Αναστασιάδης), Λόπεθ (46′ Σαντέ Σίλβα), Μάρκες (89′ Μιρ).

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Πάντεα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας (63′ Μπαλντέ), Κωστή, Εμμανουηλίδης (74′ Μπάουζα), Ούρσι (63′ Σουτ), Βρακάς (74′ Ποπέσκου), Κόμπναν (45′ λ.τρ. Οζέγκοβιτς).