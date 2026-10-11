Εκατοντάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού πήγαν στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή, αποθέωσαν τους πάντες και έδωσαν σύνθημα νίκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Οι «πράσινοι» ξόδεψαν δεκάδες εκατ. ευρώ στη μεταγραφική περίοδο έχοντας ως στόχο να φτιάξουν μια ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το ξεκίνημα έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στον κόσμο τους, καθώς μετράνε πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το «τριφύλλι» είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και στο +5 από τους «ερυθρόλευκους», τους οποίους θα αντιμετωπίσουν το βράδυ της Κυριακής (11/10, 21:00) στο Καραϊσκάκη, με τους οπαδούς να περιμένουν πώς και πώς το ντέρμπι αιωνίων.

Αυτό φάνηκε και από την παρουσία τους στο ξενοδοχείο στο οποίο κατέλυσε η αποστολή του Παναθηναϊκού και τον παλμό που υπήρχε, καθώς αποθέωσαν τους πάντες με τα συνθήματά τους και ζήτησαν τη νίκη στο Φάληρο.

Αυτό είναι το δεύτερο ντέρμπι για τους «πράσινους» στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.