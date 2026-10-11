Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της Premier League και οι οπαδοί της ετοίμασαν πανό με στολές φυλακισμένων ενώ φώναξαν συνθήματα για «κλέφτες», λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στο θέμα των οικονομικών παραβάσεων.

Είναι ο πρώτος αγώνας της Σίτι από την ημέρα που κρίθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-18 και είναι στην έδρα μιας ομάδας που ήταν ο μεγάλος της αντίπαλος σε πολλά πρωταθλήματα.

Ήταν δεδομένο, επομένως, ότι η υποδοχή στο Άνφιλντ δεν θα ήταν και τόσο ευχάριστη για την ομάδα του Μάντσεστερ, με τους οπαδούς των «κόκκινων» να προειδοποιούν τις προηγούμενες μέρες ότι θα ασχοληθούν εκτενώς με το θέμα.

Έτσι, έξω από το Άνφιλντ εμφανίστηκαν πανό με αναφορές σε «κλέφτες» και «ένοχους», υπάρχουν πλακάτ που δείχνουν τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι να φορούν στολές φυλακισμένων ενώ ανάλογα είναι και τα συνθήματα που ακούστηκαν και θα ακουστούν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η Σίτι έχει κάνει έφεση μετά την ανακοίνωση της Premier League περί ενοχής και το όλο θέμα αναμένεται να κλείσει στις αρχές του 2027 με την ανακοίνωση της ποινής, αν η έφεση απορριφθεί.