Με γκολ του Μίλερ στο 88′ η Μαρκό επικράτησε της ΑΕΛ με 1-0 στο ντέρμπι κορυφής της Super League 2 και μετράει έξι νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το πρώτο φαβορί για την άνοδο στη Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του και καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, χωρίς όμως να σκοράρει καμία. Έτσι, το 0-0 παρέμενε και από ένα σημείο κι έπειτα όλα έδειχναν πως αυτό θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Στο 88′, όμως, ο Μίλερ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και έδωσε τη νίκη στη Μαρκό, η οποία μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές είναι στην 1η θέση με 18 βαθμούς, με την Athens Kallithea να ακολουθεί, στη 2η, με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ΑΕΛ έμεινε στην 3η θέση με 11 βαθμούς και κινδυνεύει να πέσει στην 4η καθώς ο 4ος Πανιώνιος, ο οποίος έχει 10 βαθμούς, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα (12/10) τον ΠΑΟΚ Β’.