Η Τότεναμ δεν είναι η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς το όνομά του έχουν σημειώσει και οι Γιουβέντους, Μίλαν και Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο.

Ο 27χρονος διεθνής Έλληνας φορ τα πάει εξαιρετικά στη Μπενφίκα από το καλοκαίρι του 2025, όταν και πήρε μεταγραφή από την Άλκμααρ. Ο Παυλίδης σκοράρει συνεχώς για τους Λουζιτανούς καταφέρνοντας να ισοφαρίσει επιδόσεις του θρύλου Εουσέμπιο και λογικό είναι τα μάτια μερικών από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες να είναι στραμμένα πάνω του.

Τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Τότεναμ και η πορτογαλική «A Bola» δίνει συνέχεια στο θέμα αναφέροντας σε σχετικό δημοσίευμα πως οι εμφανίσεις του με τη Μπενφίκα και φυσικά με την Εθνική Ελλάδας έχουν ως αποτέλεσμα η Γιουβέντους, η Μπαρτσελόνα και η Μίλαν να έχουν σημειώσει το όνομά του.

Το καλοκαίρι του 2025 η Μπενφίκα είχε απορρίψει πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ για τον Παυλίδη και έκανε σαφές και το φετινό καλοκαίρι ότι δεν σκόπευε να τον πουλήσει, αν όμως το ενδιαφέρον των ομάδων που προαναφέρθηκαν μετατραπεί σε προτάσεις, θα είναι δύσκολο για τους Πορτογάλους να τον κρατήσουν.

Το συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα φορ με την Μπενφίκα λήγει το 2029 και η διοίκηση του κλαμπ σκοπεύει να του προτείνει την πρόωρη ανανέωσή του με σημαντική αύξηση των ετήσιων απολαβών του.