Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή της Euroleague μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και η λίγκα ζήτησε από τους Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Μπράνκου Μπάντιο να αξιολογήσουν ελληνικά φαγητά.

Αμφότεροι υπέγραψαν στους «πράσινους» πριν λίγους μήνες και είναι νέοι στη χώρα μας, οπότε η Euroleague αποφάσισε να τους καλωσορίσει στην Ελλάδα δίνοντάς τους ελληνικά φαγητά για να τα βαθμολογήσουν.

Τόσο ο Γιαμπουσέλε όσο και ο Μπάντιο, όπως ήταν αναμενόμενο, τρελάθηκαν με τον γύρο, με τον πρώτο ν τον βαθμολογεί με 10 και τον δεύτερο να τονίζει πως «δεν απογοητεύει ποτέ».

Από εκεί και πέρα, ο Γιαμπουσέλε δοκίμασε και γεμιστά και αφού ανέλυσε πόσο υγιεινό φαγητό είναι το βαθμολόγησε με 8, ενώ ο Μπάντιο έφαγε παστίτσιο και του έδωσε 7.