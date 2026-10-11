Ο Ολυμπιακός νίκησε με 99-83 τον Κολοσσό και έκανε το 2/2 στη Stoiximan Basket League, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απολύτως ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν στη Sunel Arena την ομάδα της Ρόδου και πήρε, όπως αναμενόταν, τη νίκη, αν και δεν ήταν τόσο σοβαρή όσο θα έπρεπε, όπως είπε ο προπονητής της στις δηλώσεις αμέσως μετά τη λήξη.

«Δε θέλω να πω ότι το είδαμε σαν αγγαρεία, καταλαβαίνω ότι οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους τα δύο σερί ματς στην EuroLeague. Δεν είχαν περάσει ούτε 48 ώρες από το προηγούμενο ματς. Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η διαφορά πήγε στους 17-18 πόντους και κάναμε 5 σερί λάθη. Ο Κολοσσός έβαλε 18 τρίποντα (18/36), σούταρε με υψηλό ποσοστό σε ένα ματς χωρίς πρέπει για εκείνους. Αλλά έτσι θα γίνεται πάντα με εμάς», είπε αρχικά ο Μπαρτζώκας και συνέχισε.

Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς , πιο σοβαροί για να μην χρειάζεται να παίζουμε στο τέλος για να κερδίσουμε. Δεν έπαιξε γρήγορα ο Κολοσσός, είχε καλές εκτελέσεις. Είχαν εύκολες πάσες και εύχομαι να βάλουν και στα επόμενα ματς τόσα τρίποντα με αυτό το ποσοστό. Πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε μία προπόνηση αύριο και να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε για τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια».