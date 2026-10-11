Με τον Τάσο Δουβίκα στην αρχική 11άδα η Κόμο αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Ρόμα, η οποία έπεσε από την 1η θέση της Serie A και είναι πλέον στο -2 από την Ίντερ.

Οι Ρωμαίοι πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα του αγώνα και άγγιξαν το γκολ στο 11′ με το σουτ του Πελεγκρίνι που πήγε στο δοκάρι, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να μην μπορούν να γίνουν απειλητικοί.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 54′ τα δεδομένα άλλαξαν καθώς ο Μάλεν αποβλήθηκε για επικίνδυνο μαρκάρισμα και άφησε με 10 παίκτες την Ρόμα, η οποία συνέχισε να ψάχνει το γκολ αλλά τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα πλέον.

Η Κόμο, αντιθέτως, είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Παζ αλλά ο Γκολίνι αντέδρασε σωστά και στις δύο περιπτώσεις, ενώ στο 81′ ο Ραμόν είδε τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι μετά το σουτ που επιχείρησε, με το 0-0 να παραμένει ως το τέλος.

Έτσι, η Ρόμα έχει 14 βαθμούς και είναι στο -2 από την Ίντερ, ενώ η Κόμο είναι πιο πίσω με 11.