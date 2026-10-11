Με τον Γιαν Μοντέρο να κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός νίκησε στην άδεια SUNEL Arena με 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

O Μοντέρο είχε 30 πόντους με 6 στα 8 τρίποντα, με τον Βεζένκοφ να ακολουθεί με 16 πόντους και τον Φουρνιέ με 14. Από τον μαχητικό Κολοσσό ξεχώρισε ο Ουίλις με 13 πόντους.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος με τρία εύστοχα τρίποντα, από Φουρνιέ, Νετζήπογλου και Βεζένκοφ για το 9-3. Οι Πειραιώτες πήγαν στο 15-9 και λίγο αργότερα στο 18-12. Μαχητικός ο Κολοσσός όμως έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 27-22, με 6 στα 11 τρίποντα.

Στην δεύτερη περίοδο πήρε χρόνο συμμετοχής ο Πάπας όπου με δύο εύστοχα τρίποντα έκανε το 39-31. Ο Παπανικολάου ανέβασε τη διαφορά στο 46-35, με τον Μοντέρο στην συνέχεια να πιάνει ξανά δουλειά και να φτάνει το σκορ στο 54-41.

Στην τρίτη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ξανά τη διαφορά στους 17 (66-49), ο Κολοσσός μείωσε σε 70-59 και 73-64, φτάνοντας τα 13 εύστοχα τρίποντα με τον Μοντέρο και πάλι να διαμορφώνει το 77-67.

Στην τελευταία περίοδο ο Κολοσσός ήταν απειλητικός ξανά, αλλά ο Παπανικολάου και ο Μοντέρο με δύο τρίποντα έκαναν το 94-80, για να έρθει η τελική νίκη για τον Ολυμπιακό με 99-83.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 54-41, 77-67, 99-83

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοφ 16, Νετζήπογλου 10, Μιλουτίνοφ 4, Φουρνιέ 14, Πάπας 6, Μοντέρο 30, Παπανικολάου 8, Εντζάι 6, Χολ 5.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Ουίλις 13, Μάνιον 6, Άπσον 3, Καμπερίδης 12, Μπάρνετ 11, Καράμπελας 5, Τσιακμάς 8, Ευσταθιάδης, Καλαϊτζάκης 5, Χρηστίδης 2, Χάρις 8, Κρούζερ 10.