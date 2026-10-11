Δύσκολα τα πράγματα

Πιο πιεσμένος από ποτέ είναι ο Μάκης Αγγελόπουλος και αναμένεται η αντίδρασή του. Η ενίσχυση των ΠΑΟΚ και Άρη με τα χρήματα των Μυστακίδη και Σιάο ήταν το πρώτο… πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ. Ακολούθησε η συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της Sunel Arena και σαν… κερασάκι ήρθε η κακή εικόνα της ομάδας στα πρώτα ματς. Η 30άρα από τον Άρη βάρυνε πολύ τα πράγματα στην Ένωση, η οποία δεν μπορεί να υπολογίζει στη δυναμική συμπαράσταση των οργανωμένων οπαδών, καθώς αυτοί απέχουν μετά την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλη πίεση στον Αγγελόπουλο, ο οποίος ψάχνει να βρει τον τρόπο για να γυρίσει το κλίμα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έρθει κάποια εντυπωσιακή ανακοίνωση αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή.

Νέο μήνυμα Νίκολιτς

Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ τέτοια προβλήματα δεν έχουν, αντιθέτως… κερδίζουν παίκτες. Η παρουσία του Κουτέσα στην 11άδα του αγώνα με τον ΟΦΗ είναι το νέο μήνυμα του Νίκολιτς προς τους παίκτες του. Και είναι ξεκάθαρο το μήνυμα: Όποιος δουλεύει σωστά και έχει το μυαλό του στην ομάδα, υπολογίζεται κανονικά. Ο Κουτέσα, μην ξεχνάμε, ήταν φευγάτος, υπήρχε συμφωνία για την παραχώρησή του στη Σερβέτ. Οι Ελβετοί όμως αθέτησαν τη συμφωνία, ο παίκτης παρέμεινε στην Ένωση και από τη στιγμή που δούλεψε σωστά στις προπονήσεις και δεν ήταν… ξενερωμένος, ο προπονητής τον επιβράβευσε. Ο Νίκολιτς είναι δίκαιος και το έχει αποδείξει αρκετές φορές, οπότε αν για κάποιον παίκτη τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα πρέπει να τα έχει με τον εαυτό του και όχι με τον προπονητή του.

Αταμάν… απειλεί Σφαιρόπουλο

Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη «απειλή» για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Ο Έλληνας προπονητής είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο καθώς όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή μετά το κακό ξεκίνημα στη Euroleague. Ο Σφαιρόπουλος είναι πολύ ψηλά στη λίστα της ιταλικής ομάδας, το τελευταίο 24ωρο όμως υπάρχουν έντονες φήμες και για τον Αταμάν και αν ο Τούρκος δείξει θετικός στο να συζητήσει σοβαρά κάτι τέτοιο, τότε αυτός θα είναι η πρώτη επιλογή της Αρμάνι και ο Σφαιρόπουλος η δεύτερη. Ο Έλληνας τεχνικός θέλει σαν τρελός να επιστρέψει στους πάγκους, να επιστρέψει στη Euroleague και βλέπει ως πολύ μεγάλη ευκαιρία τους Μιλανέζους, έχοντας πάρα πολύ καλή άποψη για το ρόστερ τους. Ο Αταμάν όμως έχει προτεραιότητα για τους Ιταλούς.

Λατρεύουν την Ελλάδα

Και κάτι άλλο για τον Αταμάν, που έχει κι αυτό τη σημασία του: Λάτρεψε την Αθήνα, την Ελλάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκεται συχνά στην ελληνική πρωτεύουσα, ενώ και ο γιος του παραμένει στην Αθήνα και συνεχίζει στο σχολείο που ήταν. Ο Σαρπ, μάλιστα, φροντίζει να μη χάνει ματς του Παναθηναϊκού τραγουδώντας και τα συνθήματα που λένε οι οπαδοί ενώ ήταν και στη Sunel Arena για να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές. Οι σχέσεις της οικογένειας Αταμάν με την Ελλάδα, με λίγα λόγια, είναι εξαιρετικές, λατρεύουν τη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι το τέλος της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό δεν ήρθε όπως θα ήθελε. Δεν τσακώθηκε με τον Γιαννακόπουλο, αντιθέτως τα λένε πολύ καλά, ξέρει και ο ίδιος όμως ότι θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα.

Μετράει αντίστροφα

Επιστροφή στη δράση με ήττα για τον Ατρόμητο, ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη και… ψάχνει για προπονητή. Το κλίμα για τον Κέρκεζ ήταν πολύ βαρύ πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και στο Περιστέρι περίμεναν την επανέναρξη για να δουν αν γύρισε ο τροχός. Δεν γύρισε όμως… Ο Ατρόμητος ηττήθηκε στην Τρίπολη, έχει μόνο δύο βαθμούς μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές και όλα δείχνουν πως θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αν στο Περιστέρι αποφασίσουν να στηρίξουν τον προπονητή και να του δώσουν αρκετό χρόνο ακόμη για να αντιστρέψει την κατάσταση. Ειδικά από τη στιγμή που τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν επαφές, διερευνητικές, με άλλους προπονητές, όπως για παράδειγμα με τον Συλαϊδόπουλο που αποχώρησε από τη Ρίο Άβε.