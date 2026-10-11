Η ομάδα Νέων του Παναθηναϊκού ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις εγκαταστάσεις του Ρέντη για το πρωτάθλημα της Super League Κ19. Με τι νίκη τους αυτή οι «πράσινοι» έκανα το 5 στα 5 στη σεζόν και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα στο ματς και είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 22ο λεπτό, αλλά ο Μπράνης απέκρουσε το πέναλτι που χτύπησε ο Νεμπής.

Τελικά, η υπεροχή του Παναθηναϊκού καρποφόρησε στο 35’. Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο Λάβδας με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά και πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που πέτυχε δεύτερο γκολ με πλασέ του Αργυρόπουλου στο 67’.

Στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με αποτέλεσμα να φύγει ο Παναθηναϊκός από του Ρέντη με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ19: Μπράνης, Καλπακίδης, Νουχάι, Γούσιος, Χριστόπουλος, Μωυσιάδης, Τουνουσίδης, Κώτσαλος, Καλαϊτζίδης, Καπέλλας, Τρικαλιώτης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ19: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75’ Μπαζούκης), Κουμουκέλης (53’ Δημακόπουλος), Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης, Τερζής (75’ Βανδήρας), Μπινιάρης, Νεμπής, Ιωάννου (67’ Καραγκούνης), Κάουα (53’ Αργυρόπουλος).