Θύμα χάκερ έπεσε το e-shop της Λεβάντε, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση. Όπως αναφέρει η Ισπανική ομάδα άγνωστοι κατάφεραν να μπουν στο σύστημα και είναι πιθανό να έχουν αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες.

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως έχουν διαρρεύσει τόσο τα στοιχεία των πελατών-φιλάθλων της Λεβάντε, όσο και πληροφορίες για συνεργάτες και χορηγούς.

Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν ξεκινήσει ήδη τις προσπάθειες για να διορθωθεί το πρόβλημα και θα ενημερώσουν επίσημα, για το πότε θα λειτουργήσει και πάλι το e-shop του συλλόγου.