Στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου στο Nations League, αναμένεται να επιστρέψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 41χρονος σταρ αναμένεται να συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Ζόρζε Ζεσούς, όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοφαίρου Πέδρο Προένσα.

«Η ομοσπονδία, ο προπονητής και όλοι οι συμπαίκτες του συμφωνούν: θέλουμε τον Κριστιάνο πίσω. Περιμένω να επιστρέψει κατά την διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων του Νοεμβρίου. Ο Κριστιάνο θέλει επίσης να επιστρέψει. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών», είπε αρχικά και πρόσθεσε για την πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του Πορτογάλου:

«Θα υπάρξει μια τυπική πειθαρχική διαδικασία. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν ανεξάρτητη αξιολόγηση. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η επιθυμία της FPF να επιστρέψει ο αρχηγός μας μαζί μας το συντομότερο δυνατό, μια επιθυμία που έχει ήδη εκφράσει ο προπονητής, ο οποίος δήλωσε ότι μόλις είναι σε φόρμα, ο αρχηγός μας θα επιστρέψει σε εμάς.

Και, πάνω απ’ όλα, η έντονη επιθυμία του αρχηγού μας να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, σε ένα περιβάλλον όπου λέει ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η ώρα να ζητήσουμε ηρεμία και γαλήνη. Όλοι κάνουμε την δουλειά μας επειδή η θέλησή μας είναι κοινή και συλλογική».