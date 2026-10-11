Ένα ακόμη σόου έδωσε ο Λιονέλ Μέσι λίγες μέρες μετά το αντίο του στην Εθνική Αργεντινής, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στο 4-0 επί της DC United για το MLS.

Ο Αργεντινός σταρ πέτυχε δύο γκολ, στο 47′ με προβολή και στο 60′ με υπέροχη ατομική ενέργεια, ενώ ο Λουίς Σουάρες, είχε πετύχει τα δύο πρώτα τέρματα των γηπεδούχων, στο 3′ και στο 39′.

Με τα δύο αυτά γκολ ο Μέσι έφτασε τα 934 στην καριέρα του, αλλά και τα 104 με την Ίντερ Μαϊάμι σε 118 εμφανίσεις.

Η Ίντερ Μαϊάμι παράλληλα έφτασε τους 49 βαθμούς και είναι μετά από 28 αγώνες δεύτερη στην Ανατολική Περιφέρεια, στο -14 από την Νάσβιλ.