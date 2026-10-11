Με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου ολοκληρώνεται σήμερα (13:00) η 2η αγωνιστική της Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, αφού όχι μόνο μπήκαν με το δεξί στη σεζόν, επικρατώντας την πρώτη αγωνιστική του Ηρακλή εκτός έδρας, αλλά προέρχονται και από την καλύτερή τους εμφάνιση στην Euroleague επικρατώντας εύκολα της Εφές με 89-66.

Από την άλλη οι Ροδίτες επικράτησαν άνετα εντός έδρας στην πρεμιέρα της Δόξας Λευκάδας, ενώ μεσοβδόμαδα πανηγύρισαν τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας τους, απέναντι στη Νέφτσι Μπακού και θέλουν να βάλουν δύσκολα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.