Το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League, περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να κλέβει την παράσταση.

Στα υπόλοιπα σημερινά ματς η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδειακό και ο Άρης τον Βόλο.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

17:00 MAGENTA SPORT 1

Η Κηφισιά πήρε μεγάλη νίκη με 2-1 εκτός έδρας επί του Ατρομήτου την περασμένη αγωνιστική και θέλει να εκμεταλλευτεί την καλή της ψυχολογία και να πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι στους Αγρινιώτες ώστε να ανέβει ακόμη πιο ψηλά στην βαθμολογία. Ο Σεμπάστιαν Λέτο θα έχει στη διάθεσή του τον Βαν Άιμα. Από την άλλη, ο Παναιτωλικός έχει στόχο να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί του. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ηττήθηκε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό και με 3-1 από τον ΠΑΟΚ και θέλει να βγάλει αντίδραση. Επιστρέφουν για τους Αγρινιώτες οι Μπάσι και Σμυρλής.

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

17:00 ΣΠΟΡ FM TV

Ο Ηρακλής επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Λεβαδειακό. Ο «γηραιός» είναι στην 8η θέση με έξι βαθμούς μετρώντας μια νίκη, μια ήττα και τρεις ισοπαλίες και θέλει να πλασαριστεί ψηλότερα. Ο Βάλτερ Ματσάρι δεν έχει ανακοινώσει αποστολή. Από την πλευρά του ο Λεβαδειακός, έχει κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα στην σεζόν, χωρίς νίκη και χωρίς να έχει πετύχει γκολ, κάτι που θέλει να το αλλάξει σήμερα. Ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν υπολογίζει στους Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Συμελίδη και Ροντρίγκες.

ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ

19:00 NOVASPORTS PRIME

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκίνησε καλά, ωστόσο στα τελευταία παιχνίδια πριν την διακοπή του πρωταθλήματος η απόδοσή της έπεσε με αποτέλεσμα να είναι στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς και έτσι στην σημερινή αναμέτρηση με τον Βόλο θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ο Γρηγορίου δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γιαννιώτα και Μάνου Γκαρσία. Ο Βόλος από την άλλη είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με -1 βαθμό μετά από την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών που του επιβλήθηκε. Ο Κώστας Μπράτσος δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μύγα και Μεντίλ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21:00 MAGENTA SPORT 1

Το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου συγκεντρώνει απόψε όλα τα βλέμματα. Ο Παναθηναϊκός πάει στο Φάληρο ως πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλει να δείξει πως μπορεί φέτος να διεκδικήσει τον τίτλο. Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς και με νίκη ξέρει πως θα γυρίσει τις ισορροπίες και θα μπει δυνατά στην «μάχη» για την πρώτη θέση.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο πρώτο του ντέρμπι θα έχει στην διάθεσή του και τον Γκουστάβο Σα. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν για τους Πειραιώτες, εκτός του μακροχρόνιου τραυματία Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Παράλληλα ο κόσμος του Ολυμπιακού θα γεμίσει για ακόμη μια φορά το Φαληρικό γήπεδο δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ υπολογίζει ξανά στον Λιβάι Γκαρσία, αλλά και στον Βισέντε Ταμπόρδα και θα παρατάξει την ομάδα του με σκοπό το πολύτιμο «τρίποντο».