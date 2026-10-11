Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές στο αποψινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Super League.

Όπως σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι φίλοι των Πειραιωτών είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ και τους παίκτες του.

Το Φαληρικό γήπεδο θα πάρει λευκό και κόκκινο χρώμα από τους φιλάθλους, οι οποίοι δημιουργήσουν ένα ένα μεγάλο «ερυθρόλευκο» μωσαϊκό σε ολόκληρο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μάλιστα οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, αυτοί της «Θύρας 7» με σχετική ανάρτηση στα social media, κάλεσαν τον κόσμο της ομάδας να τηρήσει πιστά τις οδηγίες για την δημιουργία του μωσαϊκού ώστε όλα να πάνε καλά.

Η ανάρτηση της «Θύρας 7» αναφέρει:

«-Θύρες 1, 2 όλοι κόκκινα

-Θύρες 3, 4 και 5 μέχρι τον οργανωτή όλοι άσπρα

-Θύρες 5 από τον οργανωτή, 6 και 7 όλοι κόκκινα

(βλ. Φώτο – Προσοχή στη θύρα 5!)

-Θύρες 8, 9 όλοι άσπρα

-Θύρες 10, 11 όλοι κόκκινα

-Θύρες 12, 14 όλοι άσπρα

-Θύρες 15, 16 όλοι κόκκινα

-Θύρες 17, 18 όλοι άσπρα

-Θύρες 19, 20 όλοι κόκκινα

-Θύρες 21, 22 και 23 μέχρι την μέση όλοι άσπρα

-Θύρες 23 από την μέση, 24 και 25 όλοι κόκκινα (προσοχή στην 23!)

-Θύρες 26, 27 όλοι άσπρα.

Πρόκειται για μια χορογραφία, η οποία εξαρτάται από τον καθένα ξεχωριστά και για αυτό πρέπει να τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ ο «κώδικας ντυσίματος».

Όσον αφορά το ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ, μπορούν οι φίλαθλοι να φορέσουν μια μπλούζα ανεξαρτήτως περιεχομένου, αρκεί να είναι ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.

Σχετικά με το κόκκινο, όλοι έχουμε μια του Ολυμπιακού ώστε να φέρουν από το σπίτι.

Τα πέταλα χωρίζονται ακριβώς στο κέντρο, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στις θύρες 5 και 23 αντίστοιχα».