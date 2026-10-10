Η Μπάγερν Μονάχου έμεινε στο 2-2 με την Άουγκσμπουργκ, η οποία προηγήθηκε στα… 6 δευτερόλεπτα, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga και έχασε την ευκαιρία να πιάσει τη Ντόρτμουντ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το 2-2 των Βεστφαλών με τη Βέρντερ Βρέμης, την Παρασκευή (9/10), η Μπάγερν ήξερε πως αν νικούσε την Άουγκσμπουργκ στο… ντέρμπι της Βαυαρίας, θα ανέβαινε στην 1η θέση της βαθμολογίας. Δεν τα κατάφερε όμως, σε ένα παιχνίδι που άρχισε πολύ στραβά για αυτή…

Μόλις στα 6 δευτερόλεπτα ο Φελχάουερ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους εκμεταλλευόμενους το πολύ μεγάλο λάθος του Νόιερ, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν στη συνέχεια αλλά να μην καταφέρνουν να ισοφαρίσουν στο πρώτο ημίχρονο.

Η Μπάγερν έκανε τελικά το 1-1 στο 55′ με τον Σαϊμπαρί, στο 65′ όμως η Άουγκσμπουργκ «χτύπησε» ξανά για το 2-1 με το γκολ του Ριμπέιρο. Η ομάδα του Κομπανί έκανε το 2-2 στο 81′ με τον Μπράουν από κοντά και στο 94′ πίστεψαν ότι θα πάρουν τη νίκη καθώς ο Γκνάμπρι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, το VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

Έτσι, η Μπάγερν Μονάχου έχει πλέον 11 βαθμούς και παρέμεινε στο -2 από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ.