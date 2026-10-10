Αν και αγωνίστηκε χωρίς τους Όσμαν και Καλάθη που έμειναν εκτός για να ξεκουραστούν, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 86-73 τη Δόξα Λευκάδας χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα και έκανε το 2/2 στη Stoiximan Basket League.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν χαλαρά στο παιχνίδι και έμειναν πίσω με 5-10 στα πρώτα λεπτά, στη συνέχεια όμως σοβαρεύτηκαν και με τον Ταϊρί να βοηθάει με την είσοδό του κατάφεραν να προσπεράσουν και να κλείσουν στο +4 (22-18) την πρώτη περίοδο.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ανέβασε ρυθμό στη δεύτερη και με επιμέρους σκορ 13-2 μετέτρεψε το σκορ σε 35-20, για να χαλαρώσει ξανά στη συνέχεια, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να μειώσουν σε 42-31 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε τον απόλυτο έλεγχο και στην τρίτη περίοδο και με τους Μήτρου-Λονγκ και Γκρέι να δίνουν λύσεις στην επίθεση διατηρούσε σταθερά μια καλή διαφορά, αν και η Δόξα Λευκάδας προσπαθούσε για το καλύτερο.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 64-54 και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ πήγε και στο +16 (74-58), για να επικρατήσει τελικά με 86-73, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-31, 64-54, 86-73

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 12, Μήτρου-Λονγκ 16 (2), Χάτζινς 8 (1), Φόστερ 8 (1), Μουρ 4, Ταϊρί 16, Αλεξάντερ 4, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης 2, Περσίδης 5 (1), Φίλλιος 3 (1), Μπαζίνας 8.

Δόξα Λευκάδας (Θοδωρής Τερζής): Χάρμον 21, Πάρις 11 (2), Χατζηνικόλας 6, Σάρμα 7, Γκαντ 6 (1), Τζόουνς 7 (1), Ρόμπινσον 14 (2), Τσαϊρέλης 1, Πουλιανίτης, Φύτρος.