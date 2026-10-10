Το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga μπήκε στον αγώνα της Άουγκσμπουργκ με τη Μπάγερν Μονάχου, καθώς οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στα… 6 δευτερόλεπτα, έπειτα από τεράστιο λάθος του Μάνουελ Νόιερ.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και το παιχνίδι άρχισε με ονειρικό τρόπο για την Άουγκσμπουργκ και εφιαλτικό για τη Μπάγερν και συγκεκριμένα τον τερματοφύλακα της.

Στην πρώτη φάση του ματς, αμέσως μετά τη σέντρα, η μπάλα πήγε στον Νόιερ αλλά ο Φελχάουερ τού την έκλεψε και πλάσαρε προ κενής εστίας, κάνοντας το 1-0 μόλις στο 6ο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού!

Ένα γκολ που θα μείνει στην ιστορία, καθώς είναι το πιο γρήγορο που έχει σημειωθεί στα 63 χρόνια της Bundesliga!