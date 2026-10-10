Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε μετά την ασίστ του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε, είναι στην κορυφή του top-10 για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά στην Ευρώπη καθώς έχουν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, με πιο πρόσφατη αυτή επί της Φενέρ στο Telekom Center Athens την Πέμπτη (8/10).

Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνδύασε την ουσία με το θέαμα, με αποτέλεσμα να έχει δύο φάσεις στο top-10 της 4ης αγωνιστικής, το οποίο δημοσίευσε η λίγκα το Σάββατο (10/10).

Συγκεκριμένα, στο Νο10 είναι η τάπα του Λεσόρ στον Μπράξτον Κι και στο Νο1 το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιαμπουσέλε μετά την πάσα του Καλαϊτζάκη, ενώ στο top-10 εκπροσωπείται και ο Ολυμπιακός, καθώς στο Νο3 είναι το κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς στο ματς με την Αναντολού Εφές.