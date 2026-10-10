Με ανακοίνωσή της η Θύρα 7 καταδικάζει τις φθορές στη Sunel Arena και τα συνθήματα που γράφτηκαν στον αγώνα με την Αναντολού Εφές, ενώ εκφράζει και τη διαφωνία της με το γεγονός ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε πως οι υπεύθυνοι θα βρεθούν και δεν θα ξαναμπούν στο γήπεδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα χρησιμοποιούν τη Sunel Arena της ΑΕΚ μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ και στο πρώτο παιχνίδι, αυτό με την Αναντολού Εφές για τη Euroleague, υπήρξαν φθορές ενώ γράφτηκαν υβριστικά συνθήματα ακόμη και για νεκρούς.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντέδρασε με ανακοίνωση στην οποία τόνισε πως «θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο» όσοι ήταν υπεύθυνοι για όλα αυτά και ανακοίνωση έβγαλε και η Θύρα 7, αναφέροντας τα εξής…

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις όποιες φθορές στην SUNEL ARENA!

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα, το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς.

Οι νεκροί ΔΕΝ έχουν χρώμα.

Η ΘΥΡΑ 7 έχει ΤΙΜΗΣΕΙ και θα συνεχίσει να ΤΙΜΑ πάντα με ΠΡΑΞΕΙΣ τους νεκρούς οπαδούς κάθε ομάδας!

Σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο κάθε αντιπάλου, γιατί τον έχουμε ΒΙΩΣΕΙ και αυτό είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!

Όμως ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ κάθετα, με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο σημείο που υποκαθιστά τις αρχές.

Αυτές οι πράξεις είναι συνήθειες άλλων διοικήσεων,άλλων ομάδων!

Όπως έκανε προγενέστερη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ.

Λόγω γηπέδου ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ…

Υ.Γ ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο σε ΚΑΝΕΝΑΝ».