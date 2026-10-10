Η Άρσεναλ έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Λιντς, έκανε όμως την ανατροπή και με το τελικό 2-1 έπιασε τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία την Κυριακή (11/10) αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ, στην κορυφή της Premier League.

Η διακοπή τριών εβδομάδων ήταν φανερό ότι είχε επηρεάσει τους «κανονιέρηδες» καθώς δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, γεγονός φυσικά που δεν ενοχλούσε καθόλου τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έβλεπαν το παιχνίδι να κυλάει μια χαρά για αυτούς.

Στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα και συγκεκριμένα στο 55′ η Λιντς έκανε το 0-1 με τον Τζάστιν, μετά το γύρισμα που έγινε και την αδυναμία του Ράγια να καθαρίσει τη φάση, με αποτέλεσμα να πιστέψει ότι θα φύγει από την έδρα της πρωταθλήτριας με θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, όμως, κατάφερε να αντιδράσει και να κάνει την ανατροπή. Στο 62′ ο Καλαφιόρι με προβολή, μετά τη σέντρα του Γουάιτ, έκανε το 1-1 και στο 70′ ο Μπρούνο Γκιμαράες με συρτό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η Άρσεναλ ανέβηκε στην κορυφή με 15 βαθμούς, όσους έχει και η Μάντσεστερ Σίτι που την Κυριακή (11/10) θα κοντραριστεί με τη Λίβερπουλ.