Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκε προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας, εν αναμονή της οριστικής απόφασης.
Τα όσα έγιναν με τον 41χρονο άσο και την αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας μετά τη διαφωνία του με τον Ζόρζε Ζεσούς, είχαν ως αποτέλεσμα η ομοσπονδία να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.
Η τελική απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη, το Σάββατο (10/10) όμως ανακοινώθηκε ότι ο Ρονάλντο τίθεται προσωρινά εκτός ομάδας. Μια κατάσταση που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί μέχρι και πριν λίγους μήνες, καθώς ο CR7 ήταν ο ήρωας των Πορτογάλων.
Ο χρόνος, όμως, κυλάει για όλους, ο Ρονάλντο δεν δείχνει να το αντιλαμβάνεται αυτό και τελικά τσακώθηκε με τον προπονητή της εθνικής ομάδας, με συνέπεια να ανακοινωθεί τώρα ότι τίθεται προσωρινά εκτός αυτής.
🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been provisionally suspended by Portuguese Federation after disciplinary case opened. Cristiano Ronaldo has been “provisionally suspended”, now waiting for the final verdict and decisions about the case. It was Cristiano himself to suggest a punishment in a public statement after he apologised for leaving Portugal’s camp. The official statement from the Portuguese Federation ⤵️ “The initiation of disciplinary proceedings against Cristiano Ronaldo, by deliberation of the Non-Professional Section, of October 9, 2026, with the purpose of the investigation of any disciplinary relevance of the facts participated on October 7”. “Without prejudice to the automatic preventive suspension to which he was subject until the date of establishment, the non-automatic preventive suspension of the player was determined and the urgent nature was attributed to the process”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026