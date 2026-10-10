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Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκε προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας, εν αναμονή της οριστικής απόφασης.

Τα όσα έγιναν με τον 41χρονο άσο και την αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας μετά τη διαφωνία του με τον Ζόρζε Ζεσούς, είχαν ως αποτέλεσμα η ομοσπονδία να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.

Η τελική απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη, το Σάββατο (10/10) όμως ανακοινώθηκε ότι ο Ρονάλντο τίθεται προσωρινά εκτός ομάδας. Μια κατάσταση που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί μέχρι και πριν λίγους μήνες, καθώς ο CR7 ήταν ο ήρωας των Πορτογάλων.

Ο χρόνος, όμως, κυλάει για όλους, ο Ρονάλντο δεν δείχνει να το αντιλαμβάνεται αυτό και τελικά τσακώθηκε με τον προπονητή της εθνικής ομάδας, με συνέπεια να ανακοινωθεί τώρα ότι τίθεται προσωρινά εκτός αυτής.