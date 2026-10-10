Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «32» του Maters στη Σανγκάη με το 2-0 επί του Λουτσιάνο Νταρντέρι, συμπληρώνοντας 400 νίκες στην καριέρα του.

Ο Έλληνας τενίστας μπήκε καλά στον αγώνα, έκανε break από νωρίς για να προηγηθεί με 2-0 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και έφτασε στο 6-3, παίρνοντας το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο, ο Τσιτσιπάς έκανε το break στο 7ο game, πέρασε μπροστά με 4-3, αμέσως μετά κράτησε το σερβίς του για το 5-3 και τελικά με 6-4 έκανε το 2-0 μέσα σε μία ώρα και 28 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για τους «32».

Έτσι, ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος συμπλήρωσε 400 νίκες στην καριέρα του, θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτς που βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τα σετ: 6-3, 6-4