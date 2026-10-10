Ανεπιθύμητος ο διαιτητής του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και στην πατρίδα του αποτελεί θέμα συζήτησης. Όχι επειδή θα είναι στο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά επειδή είναι το φαβορί για να σφυρίξει και στο ντέρμπι του ισπανικού, στο Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου. Αυτό διέρρευσε στον ισπανικό Τύπο και ήδη τα ΜΜΕ σε Βαρκελώνη και Μαδρίτη ασχολούνται μαζί του και ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που προκύπτει είναι πως πρόκειται για ανεπιθύμητο διαιτητή. Μπορεί να είναι στην κατηγορία Elite της UEFA, μπορεί να είναι έμπειρος, στο παρελθόν όμως έχει κάνει λάθη σε ντέρμπι ανάμεσα στη Μπάρτσα και στη Ρεάλ, οπότε καμία εκ των δύο ομάδων δεν τον θέλει ξανά στο Clasico. Το θέμα είναι να τα πάει καλά στο ελληνικό και από εκεί και πέρα στο ισπανικό ας κάνει ό,τι θέλει.

Η μεγάλη αλλαγή του Σαββίδη

Έτοιμος για μια μεγάλη αλλαγή είναι ο Ιβάν Σαββίδης, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει πάει τρεις φορές σε προπονήσεις της ομάδας από την αρχή της σεζόν, είναι συνεχώς δίπλα στον Λίσι και τους παίκτες του και αυτό αναμένεται να… κλειδώσει με τη μόνιμη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαββίδης είχε χρόνια να έρθει στην Ελλάδα καθώς ήταν συνεχώς στο Ροστόφ πριν καν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα όμως φέρεται να σκέφτεται πολύ σοβαρά να μονιμοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Να είναι αυτή η βάση του πλέον, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να είναι συνεχώς δίπλα στον ΠΑΟΚ. Δεν αρκεί άλλωστε το να πηγαίνει στις προπονήσεις και να επαναλαμβάνει ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να δώσει κι αυτός τη… μάχη του για την επίτευξη του στόχου. Και αν είναι μονίμως στη Θεσσαλονίκη, κάποια πράγματα στην ΠΑΕ θα γίνονται καλύτερα.

Φτιάχνει έναν… άλλο Ναν

Προβληματίζονται κάποιοι για το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα επιστρέψει στο παρκέ ο Ναν. Η ομάδα χτίζεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, κάθε παίκτης ξέρει τον ρόλο του και τα αποτελέσματα έρχονται με όλο και πιο πειστικές εμφανίσεις. Πώς θα επηρεαστεί η ομάδα, επομένως, όταν μπει σε αυτή και ο Αμερικανός γκαρντ; Ο Ομπράντοβιτς πάντως δεν συμμερίζεται τον προβληματισμό κάποιων και έχει ξεκάθαρα τα πράγματα στο μυαλό του. Ο Σέρβος έχει μιλήσει πολλές φορές με τον Ναν, για τον οποίο πιστεύει ότι θα γίνει πολύ καλύτερος παίκτης αν αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του και είναι σίγουρος ότι υπάρχει ανταπόκριση. Ότι ο Αμερικανός έχει καταλάβει πολύ καλά τι θα πρέπει να κάνει πλέον. Ηγέτης άλλωστε είσαι όταν η ομάδα σου νικάει και αυτό θέλουν και οι δύο.

Ο σέντερ… τους καίει, όχι ο Ναν

Ο προβληματισμός, βέβαια, που υπάρχει σε μέρος του κόσμου για την επιστροφή του Ναν και πώς θα επηρεαστεί ο Παναθηναϊκός, έχει βάση. Αρκεί να δει κανείς τι γίνεται φέτος με τον Σορτς στη Βαλένθια. Άλλος παίκτης σε σχέση με την περσινή σεζόν, όταν ήταν τραγικός με τη φανέλα των πράσινων. Στη θέση του Σορτς φέτος κάποιοι βλέπουν τον Φρανσίσκο, θεωρούν πως αυτός κινδυνεύει από την επιστροφή του Ναν, αλλά στις τάξεις του τριφυλλιού είναι σίγουροι πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα. «Άλλο Αταμάν, άλλο Ομπράντοβιτς», λένε και είναι σίγουροι πως αυτό θα αποδειχθεί και στο παρκέ όταν θα είναι διαθέσιμος και ο Ναν. Αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού δεν είναι το τι θα γίνει με τους γκαρντ, έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή, αλλά το να βρουν τον κατάλληλο σέντερ ώστε να είναι η ομάδα πανέτοιμη για να διεκδικήσει όλους τους τίτλους.

Προς Τζένοα ο Μοντεστό

Ο Φρανσουά Μοντεστό δεν στέριωσε τελικά στη Γιουβέντους, φαίνεται όμως ότι στεριώνει στην Ιταλία. Η πρώτη του ομάδα στη γειτονική χώρα ήταν η Μόντσα, ακολούθησε το άλμα στην Κυρία του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αποχώρησε στο πλαίσιο των αλλαγών που έγιναν στη διοίκηση και τώρα είναι έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα ως διευθυντής ποδοσφαίρου στην Τζένοα. Η κακή παρένθεση στους μπιανκονέρι δεν χάλασε το όνομα που φτιάχνει στην Ιταλία ο πρώην του Ολυμπιακού, με τον οποίο δεν αποκλείεται και να συνεργαστεί σε κάποια μεταγραφική υπόθεση μελλοντικά. Η ομάδα της Γένοβας έχει παίκτες που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τους ερυθρόλευκους και γενικά τις ελληνικές ομάδες.