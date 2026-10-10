Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, προχώρησε σε μια σειρά από συμβολικές και ουσιαστικές ενέργειες στο T- Center, με στόχο να αναδείξουν τη σημασία της πρόληψης και να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία τους.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι παίκτες και τα μέλη του επιτελείου του «τριφυλλιού» εμφανίστηκαν κατά την είσοδό τους στο παρκέ φορώντας ειδικά σύμβολα Pink Reminder, ενώ ανάλογα μηνύματα προβλήθηκαν και στις οθόνες LED του γηπέδου.