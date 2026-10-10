Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
Η «πράσινη» ΚΑΕ, προχώρησε σε μια σειρά από συμβολικές και ουσιαστικές ενέργειες στο T- Center, με στόχο να αναδείξουν τη σημασία της πρόληψης και να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία τους.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι παίκτες και τα μέλη του επιτελείου του «τριφυλλιού» εμφανίστηκαν κατά την είσοδό τους στο παρκέ φορώντας ειδικά σύμβολα Pink Reminder, ενώ ανάλογα μηνύματα προβλήθηκαν και στις οθόνες LED του γηπέδου.
«Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.» 🙌 Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ένωσε τις δυνάμεις της με το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και τη White Veil, μεταφέροντας το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης του καρκίνου του μαστού σε κάθε γωνιά του Telekom Center Athens. Από τα Pink Reminder σύμβολα που φορούν οι αθλητές και το επιτελείο μας κατά την είσοδό τους στο παρκέ, μέχρι τις οθόνες LED, τα Pink Reminder T-shirts στην κερκίδα και τη μοναδική δράση της Pink Reminder Cam που προσφέρει δωρεάν check-ups σε γυναίκες φιλάθλους μας, στεκόμαστε απόλυτα και έμπρακτα δίπλα σε αυτή τη μάχη. Γιατί ο Οκτώβριος είναι μόνο η αφορμή. Η προστασία της υγείας μας είναι μια απόφαση ζωής που παίρνουμε σήμερα. 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2026