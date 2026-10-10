Με προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (11/10, 21:00) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών στην οποία δεν βρίσκονται οι Σιπιόνι και Κλέιτον.

Αντίθετα στην αποστολή βρίσκεται κανονικά και ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Ονιεμάετσι, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Μουαντιλμαντζί.