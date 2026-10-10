Πραγματοποιήθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η αλλαγή της θερμόφιλης ποικιλίας στο χορτάρι του γηπέδου και τοποθετήθηκε ο φυσικός χειμερινός χλοοτάπητας, πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Super League.

Κάθε φθινόπωρο οι γεωπόνοι του γηπέδου προχωρούν στην αλλαγή της θερμόφιλης ποικιλίας (που αντέχει στον καλοκαιρινό καύσωνα) και στην εγκατάσταση ψυχρόφιλης ποικιλίας (χειμερινής).

Ο φυσικός χειμερινός χλοοτάπητας δεν είναι 100% ελεύθερος στο έδαφος, αλλά ενισχύεται από υβριδική τεχνολογία. Το φυσικό χόρτο πλέκεται και «αγκιστρώνεται» μαζί με ειδικές συνθετικές ίνες (περίπου σε ποσοστό 5-7%) που εισχωρούν σε βάθος στο υπέδαφος.

Αυτό προστατεύει τις ρίζες του χειμερινού γρασιδιού από το να «ξεριζωθούν» κατά τη διάρκεια των δυνατών μαρκαρισμάτων, των βροχοπτώσεων και της συνεχούς χρήσης.

Όλα αυτά είναι δείγματα της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η οποία λαμβάνει κάθε φορά τα καλύτερα σχόλια από τους ανθρώπους της UEFA, στους ελέγχους που πραγματοποιούν για γήπεδα που πρόκειται να φιλοξενήσουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις.